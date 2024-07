Agatha All Along nel primo trailer dello spinoff di Wandavision Agatha si prepara alla riscossa

Leggi tutta la notizia su cinemaserietv

(Di lunedì 8 luglio 2024) Marvel ha rilasciato ildi presentazione diAll, serie sequel –di, prima serie televisiva del MCU con protagonista Wanda Maximoff; la miniserie, che riporta Kathrin Hahn nei panni della stregaHarkness, è stata scritta da Jac Schaeffer e ripresenta alcuni personaggi introdotti proprio in, come quelli di Patti LuPone e Debra Jo Rupp. L’estesoci rimanda a Westview, la ridente cittadina in cui Wanda viveva il suo idillio con Visione, a causa di un maleficio creato dstessanel tentativo di sottrarle i poteri. Ora, sconfitta e privata a sua volta di qualsivoglia potere soprannaturale, veste i panni di una detective di polizia intenta a risolvere un caso d’omicidio, finché la sua collega non le fa capire che quella che sta vivendo, non è altro che un’illusione creata da Wanda, per imprigionarla in un mondo fittizio.