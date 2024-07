8 luglio 1982 semifinale dei Mondiali | Francia – Germania Ovest

Leggi tutta la notizia su glieroidelcalcio

(Di lunedì 8 luglio 2024) 8dei. Siviglia 8. Da un lato la potenza fisica, la solidità e l’organizzazione dei tedeschi, dall’altro la tecnica, la velocità e il palleggio dei francesi. Da un lato il freddo ghigno militaresco teutonico, impetuoso, dall’altro la forza tranquilla, geometrica “cartesiana” dei francesi. Laaveva Rummenigge acciaccato, ma il suo sostituto designato, Reinders, aveva il menisco lesionato per colpa di una partita a ping pong, sicché avrebbe giocato Magath, (e non Hrubesch), mezzala dell’Amburgo. Fischer, Katz, Dremmler e Briegel non erano al meglio perché avevano patito recentemente la dissenteria. I transalpini non lamentavano infortunati e in attacco non presentavano Soler, che sino a quella partita era stato impiegato sempre, bensì Rocheteau (che si era ripreso, malgrado la botta rimediata nella partita contro gli irlandesi) insieme con Six.