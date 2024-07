Rai Mux B dal 28 Agosto passa in DVB-T2 | maggiore qualità e nuovi canali HD in arrivo

Leggi tutta la notizia su digital-news

(Di domenica 7 luglio 2024) Sono insignificative novità per il Mux B Rai. Secondo le informazioni pubblicate in anteprima su Digital-Forum.it grazie ad ERCOLINO (Michele Cristiani), e riportate su Digital-News.it è stato reso noto che a partire dal 282024 il Mux B Rai subirà una trasformazione importante,ndo dall'attuale sistema di trasmissione DVB-T al più avanzato standard DVB-T2. Questo cambiamento porterà con sé diverse conseguenze, a cominciare dalla cessazione delle trasmissioni del canale "Rai Sport HD test HEVC" con LCN 558. Questo canale, infatti, non sarà più visibile. Tuttavia, gli spettatori non devono preoccuparsi, poiché il canale "Rai Sport HD" con LCN 58 continuerà ad essere disponibile e fruibile come di consueto, attraverso il Mux A Rai.