Nuova crisi politica in Bulgaria niente fiducia all’esecutivo Borissov | il Paese verso le settime elezioni in tre anni

(Di domenica 7 luglio 2024) Seiin trecon il settimo voto ritenuto sempre più probabile, una serie di governi instabili che non riescono a rimanere al potere se non per pochi mesi, profonde fratture che dividono i partiti e rendono impossibile il dialogo. Questa è la condizione in cui si trova la, nazione più povera dell’Unione europea, prostrata da oltre tredi unache sembra irrisolvibile. L’ultimo episodio è andato in scena giovedì scorso quando il Parlamento ha negato laproposto dal partito di centrodestra GERB, guidato dal controex premier Boykoe vincitore alledi giugno. Una vittoria relativa perché GERB aveva ottenuto appena il 24,7% dei consensi e 68 seggi sui 240 del Parlamento, numeri lontani dalla maggioranza assoluta e resi ancora più deboli da un sistema elettorale di tipo proporzionale.