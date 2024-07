Meteo nuova ondata di caldo | tornano i 40 gradi Quanto durerà?

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di domenica 7 luglio 2024) Nei giorni centrali della prossima settimana l’Italia sarà nel pieno degli effetti dell’anticiclone africano. Le condizionisaranno quindi diffusamente stabili, accompagnate da unadi calore che si profila intensa soprattutto per il Centro-Sud: qui in molte località si registreranno massime sopra i 35e si potranno toccare punte fino intorno ai 40°C nelle zone interne peninsulari e delle Isole. I venti caldi meridionali saranno anche responsabili della risalita di un nuovo carico di sabbia proveniente dal Sahara, con il pulviscolo che – specialmente da metà settimana – raggiungerà praticamente tutto il nostro territorio. Secondo le attuali proiezioni nell’ultima parte della settimana la situazionedovrebbe rimanere inalterata sulle regioni centro-meridionali, con un possibile ulteriore incremento della calura sul medio Adriatico, al Sud e in Sicilia.