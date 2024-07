LIVE MotoGP GP Germania 2024 in DIRETTA | inizia il warm-up!

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di domenica 7 luglio 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA-9 minuti: cielo nuvoloso sopra il circuito tedesco. 17 gradi la temperatura dell’aria, di 24 quella dell’asfalto -10 minuti I piloti cominciano ad entrare in pista SEMAFORO VERDE! COMINCIA IL-UP 9:37 Ancora tre minuti e sarà-up 9:35 Oggi sarà una giornata particolare per Fabio Quartararo che ha raggiunto il traguardo di 100 corse in carriera Our 2021 World Champion @FabioQ20 will hit a three-digit milestone today! Huge congratulations on reaching 1?0?0? race starts in #! #GermanGP pic.twitter.com/JhuTHQ14Tu —(@) July 7,nbsp; 9:33 Chiaramente, la sensazione è che nella gara lunga potremmo assistere a un responso diverso alla Sprint. La gestione delle gomme sarà infatti un fattore fondamentale, vedremo come si comporteranno i piloti.