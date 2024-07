Lite coi colleghi spara un colpo di pistola

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di domenica 7 luglio 2024) FABBRICO (Reggio Emilia) Dopo unacon alcunie il titolare della ditta, si è allontanato dal luogo di lavoro per poi tornare armato di una, che ha brandito all’indirizzo di alcuni operai, minacciandoli e arrivando a esplodere unandato a vuoto. L’uomo, un 39enne residente in un Comune della bassa reggiana, si è allontanato dopo avere raccolto il bossolo. I carabinieri della stazione di Fabbrico (Reggio Emilia), allertati dal 112, sono intervenuti acquisendo i primi elementi dai testimoni. E le indagini hanno permesso di acquisire elementi di presunta responsabilità nei confronti del 39enne. Per questo, con l’accusa di minaccia aggravata, violenza privata, accensioni ed esplosioni pericolose, è stato denunciato alla Procura.