Il piano anti-crisi carceraria Nuovo modello a Grosseto | così cambia l’ex caserma E via all’albo delle comunità

(Di domenica 7 luglio 2024) Firenze, 7 luglio 2024 – Sollicciano evicine,lontane. Dalla pecora neracarceri toscane, all’esempio che potrebbe dettare la linea di una reclusione più umana: la trasformazione delBarbetti. Il suicidio del detenuto tunisino di vent’anni nel penitenziario fiorentino, giovedì scorso, l’esplosione di violenza che ne è seguita in una popolazione ristretta già sull’orlo di unadi nervi per le cimici nelle celle, i rubinetti asciutti, la muffa, hanno portato il tema carceri al centro del dibattito politico. pressphoto,Firenze Visita del sottosegretario alla Giustizia Cosimi Ferri al Carcere di Sollicciano, Celle Detenuti Poche settimane fa, il guardasigilli Carlo Nordio, ospite di Fratelli d’Italia a Firenze, rispondendo a una domanda sull’ormai cronico problema di Sollicciano aveva introdotto un tema che oggi può essere letto come un palliativo all’affollamento che affligge le case circondariali nostrane: trovare nuovi spazi.