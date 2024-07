Compagni dietro le quinte ecco la sinistra di Salis e Fratoianni | Soviet di quartiere e lotta ai giornali critici

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di domenica 7 luglio 2024) Occupazioneica. Con queste due parole possiamo indicare il nuovo corso diItaliana, quello prospettato dal segretario, dopo l'inatteso risultato delle europee. Basta farsi un giro nella sala semivuota del centro congressi Frentani di Roma, per capire il sentiment dominante fra idi Nicolone. La svolta regna intorno a un solo profilo: Ilaria. La neo eletta eurodeputata ed ex detenuta a Budapest, in shorts jeans e canotta, accompagnata chi l'ha liberata dalle carceri ungheresi, è la star indiscussa. Tutti la cercano, tutti le rivolgono la parola e la ringraziano dal palco. Le sue dichiarazioni sulle invasioni di proprietà, a vantaggio dei meno abbienti, hanno fatto breccia nei cuori di quelli che si definiscono «gli eredi della Rifondazione del 1996», come evidenzia il dirigente campano Roberto Montefusco.