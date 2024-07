Auto contro un muro a Palermo muore bimba di 3 anni | il padre al volante era ubriaco e senza patente

Leggi tutta la notizia su open.online

(Di domenica 7 luglio 2024) Tragedia a Villabate, alle porte di, dove ieri sera una bambina di treè morta in un incidente stradale. Il veicolo, una Volkswagen Polo, condotto daldella piccola, è finitounin via Natta. Secondo i primi accertamenti dei carabinieri, l’uomo avrebbe avuto un tasso alcolemico superiore al limite di 0,50 microgrammi per litro e sarebbe stato al, perché ritirata. La vettura, inoltre, sarebbe risultatacopertura assicurativa. A bordo, oltre all’uomo di 40e la piccola, c’erano anche la madre e il fratellino gemello, rimasti illesi come il. I carabinieri della compagnia di Misilmeri stanno cercando di capire la dinamica dell’incidente per stabilire come sia morta la bambina.