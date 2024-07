Amici dopo 5 anni di silenzio torna con un grande annuncio una delle protagoniste più amate | Si sono io finalmente

Leggi tutta la notizia su cityrumors

(Di domenica 7 luglio 2024) Una ex allieva dita sui social e ha fatto unai suoi fan che, in poco tempo, ha ottenuto diversi like. Cosa ha detto. È tutto pronto per una nuova edizione di. In queste settimane si stanno svolgendo i casting per trovare i nuovi allievi che faranno parte del talent condotto da Maria De Filippi. L’ultima edizione è stata vinta da Sarah Toscano che, in finalissima, ha battuto la ballerina Marisol (vincitrice del circuito danza). La giovane è stata guidata, per tutto il suo percorso, dall’insegnante Lorella Cuccarini che, lo scorso anno, aveva invece lanciato Angelina Mango, trionfatrice poi a Sanremo.diversi i ballerini e i cantanti usciti da– foto mediaset infinity -cityrumors.itmolti i cantanti e i ballerini che hanno ottenuto successola scuola.