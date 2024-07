Traffico Roma del 06-07-2024 ore 15 | 30

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di sabato 6 luglio 2024) Luceverdebuon pomeriggio a Bari trovati dalla redazione rallentamenti sulla tangenziale est tra Corso Francia e la galleria Giovanni XXIII in direzione dello stadio mentre sulla strada statale 148 Pontina code a tratti per incidente tra Mostacciano e Castel di Decima in direzione di Pomezia altri file a seguito di un incidente lungo la via Salaria tra la diramazionenord Santa Colomba in direzione di Monterotondo Scalo alle 16 Partirà da Piazza della Repubblica un corteo con Arrivo previsto alle 18 in piazza dell’esquilino e manifestanti percorreranno via delle Terme di Diocleziano via Amendola e via Cavour deviazioni o limitazioni per diverse linee del trasporto pubblico e per il trasporto pubblico ancora interrotta la circolazione sulla linea metro B e B1 nelle tratte Castro Pretorio Ionio e Castro Pretorio Rebibbia attivato un servizio bus sostitutivo e infine per il trasporto ferroviario è sospesa la circolazione ferroviaria sulla lineaNapoli via Cassino da Zagarolo e Colleferro per l’investimento di una persona possibili limitazioni e ritardi per i treni regionali per i dettagli di queste altre notizie potete consultare il sito