Scontro tra auto e moto inferno ad Oristano | quattro morti e maxi-incendio in tutta la zona

(Di sabato 6 luglio 2024) Violentotra un'in Sardegna: drammatico il bilancio provvisorio, che è di tre vittime, di cui non si conoscono ancora le generalità, e due feriti. I, comunque, sarebbero tutticiclisti e tutti giovani. L'impatto tra i due mezzi è stato così forte che subito dopo è scoppiato anche unsul posto. L'incidente è avvenuto sulla sp 11 nel comune di Paulilatino in provincia di. L'intervento dei vigili del fuoco, chiamati per spegnere le fiamme, è in corso dalle 13.40. A prendere fuoco sono state lecoinvolte nello. Pare che la miccia sia stata la benzina fuoriuscita da uno dei mezzi. Il rogo si è poi esteso, bruciando la vegetazione circostante, tra cui oliveti, sugherete e diversi ettari di macchia mediterranea.