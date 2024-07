Nba | il francese Traoré firma un contratto two way coi Lakers

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di sabato 6 luglio 2024) I Los Angeleshanno ingaggiato il giovane Armelcon untwo-way. Il 21enne, finito undrafted la scorsa settimana, ottiene così la possibilità di mettersi alla prova: giocherà in G-League, il campionato di sviluppo della lega professionale, con la possibilità di prendere parte anche alle gare Nba dei gialloviola qualora la squadra di Redick ne avesse la necessità. Il classe 2003proverà inoltre a mettersi in mostra neinelle due Summer League, a San Francisco (6-10 luglio) e poi a Las Vegas (10-22 luglio).