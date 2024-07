L’ultimo messaggio della mamma morta col figlio | Non ce la faccio più a continuare così

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di sabato 6 luglio 2024) Rimini, 6 luglio 2024 – “Mi dispiace, ma non ce lapiù ad andare avanti. Vi prego di perdonarmi per quello che sto per fare". Questo, in sintesi, il succo delle parole, strazianti e dolorose, impresse da Graziana Helga Todaro, 40 anni, su un biglietto di carta ritrovato poi dagli agentisquadra mobile di Rimini dentro la sua borsetta. Undal quale traspare tutta la disperazione e lo sconfortocommessa di origine siciliana. Un dolore grande, impossibile da sopportare. Che alla fine l’ha spinta a commettere il più estremo dei gesti: salire sul tetto del palazzo in cui abitano i genitori, in via delle Piante, e poi lanciarsi nel vuoto stringendo a sé ilManuel, di soli sei anni. La polizia sul luogotragedia (foto Migliorini) Nel primo, trovato dagli agentiquestura di Rimini all’interno del borsetta, pare non vi siano riferimenti diretti alnè al motivo che avrebbe indotto la donna a portarlo insieme a sé, in quel volole giù dall’edificio.