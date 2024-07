Lucia Passariello 27enne investita da un vigile urbano ubriaco a Napoli | illese le due nipotine di 10 e 7 anni che erano con lei

Leggi tutta la notizia su open.online

(Di sabato 6 luglio 2024) Una donna di 27, è statae uccisa la notte scorsa a Camposano, in provincia di. Le due, di 10 e 7, checon lei sono rimaste. L’investitore, unin servizio nel comune di Portici da circa sei mesi e ora agli arresti domiciliari, aveva un tasso alcolemico superiore alla norma. Stando a una prima ricostruzione dei carabinieri,– madre di una bimba di sette– stava passeggiando in via Croce San Nicola quando lungo lo stesso senso di marcia è arrivata il veicolo, una Suzuki splash guidata dall’agente, che l’avrebbe presa in pieno, sbalzandola in un terreno, oltre un muro alto 1 metro e mezzo. Laè morta sul colpo, mentre le due bambine sono miracolosamentema in stato di shock.