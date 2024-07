Lo lascia lui la minaccia e la picchia | Eccoti mi fai schifo E giù botte

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di sabato 6 luglio 2024) Convive due anni con il compagno e quando si accorge che non era la persona giusta per lei lo. Una cosa semplice pensava ma non è stato cosi. L’uomo non si è rassegnato alla fine della loro storia e poco a poco ha manifestato comportamenti violenti contro la ex, soprattutto a parole. Gli ultimi pochi giorni fa quando lei, 30 anni, di origine straniera, è dovuta tornare a casa di lui, un 40enne italiano, perché avevato degli effetti personali che voleva riprendere. Lui era nell’abitazione quando è arrivata e avrebbe iniziato subito ad offenderla duramente mentre la donna cercava di recuperare le sue cose. ", chissà da chi andrai, mi fai" le avrebbe urlato per poi metterle anche le mani addosso. Con schiaffi e calci l’ha percossa, spingendola via di casa.