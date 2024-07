Good news per tutti coloro che non possono fare a meno dei formaggi!

Leggi tutta la notizia su amica

(Di sabato 6 luglio 2024) Ve lo avevamo anticipato: il segreto per sentirsi tonici, sani e mentalmente vivaci risiede in realtà nella costanza con cui ci muoviamo. Ma non solo. Ci sono alimenti cheaiutarci e accorgimenti importanti che ci aiutano a mantenere la linea al meglio e, soprattutto, la pancia piatta e sana. Dentro e fuori. Buone notizie, dunque, se siete addicted ai latticini: inaturali, cioè quelli realizzati con fermenti naturali (e non fermenti chimici o lavorati, ndr) sono molto utili per prevenire e curare le infiammazioni intestinali, e quindi addominali. Qual è il motivo? Perché contengono probiotici, altresì detti fermenti lattici, ovvero quei microrganismi vivi e preziosi necessari al nostro benessere digestivo.