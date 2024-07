Fratoianni | Unità contro chi attacca la Costituzione è già un programma formidabile

Leggi tutta la notizia su lopinionista

(Di sabato 6 luglio 2024) ROMA – “Di fronte a questa destra la costruzione dell’è uno sforzo a cui tutte e tutti sono chiamati, senza eccezione”. Pertanto “serve lavorare alla costruzione dell’alternativa e non ho nessuna passione per l’aggettivazione del campo – campo largo, campo giusto, campo stretto, campo santo – ma mi pare che l’una destra che mette sotto attacco laè già unpolitico”. Lo ha detto il segretario di Sinistra Italiana, Nicola, durante l’assemblea del partito. “Bene” dunque “la foto di ieri” in cui “eravamo insieme per depositare due quesiti referendari. Da lì occorre partire, io penso che laabbia bisogno di un massiccio intervento: la sua attuazione. La campagna di raccolta firme non può andare male, andrà bene”, ha aggiunto.