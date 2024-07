A piccoli passi si aprono le buste Il Comune | Indietro non si torna

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di sabato 6 luglio 2024) Polemica asilo nido, scaduti i termini del bando, ora sile. E a giorni sarà noto il nome dell’operatore, senz’altro una cooperativa, che da settembre prenderà in carico, in regime di affidamento in gestione, il nido “A“ di via Boves. La querelle, però, non si placa. Nelle scorse settimane le famiglie, contrarie all’esternalizzazione, avevano inoltrato un’istanza al prefetto, chiedendo la sospensione del bando, un dietrofront del, o un anno di moratoria a gestione pubblica. Lunedì mattina sarà il sindaco Antonio Fusè a inviare al prefetto una memoria “controdeduttiva“, in cui saranno nuovamente esposte le ragioni della scelta. Rispetto alla quale, e almeno ad ora,non si. Sono scaduti l’altra mattina i termini del bando comunale di affidamento del nido, pubblicato in giugno, che aveva dato il via alla crociata dei genitori, tardivamente informati dell’intenzione deldi esternalizzare il servizio.