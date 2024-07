VIDEO Premio Charlot Tortora a Fitto | Basta beghe politiche

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di venerdì 5 luglio 2024) Tempo di lettura: 2 minuti Nonostante i fondi di coesione. Claudioed il suo, una delle più importanti e affermate manifestazioni di spettacolo organizzate a Salerno vanno avanti anche senza i contributi bloccati dalla empasse burocratico- politico dei fondi di coesione e la diatriba ormai arcinota a tutti tra il governatore della regione Campania Vincenzo De Luca ed il ministro per i fondi di coesione. La manifestazione è giunta alla sua 36ª edizione e attende un contributo pubblico di 300.000 € che ancora non è stato sbloccato e in attesa del quale gli organizzatori hanno deciso comunque di andare avanti trovando la piena disponibilità degli artisti a partecipare all’iniziativa anche senza avere certezza del compenso ma solo come attestazione di stima e amicizia nei confronti del patron, dello staff e naturalmente degli spettatori.