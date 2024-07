Un progetto inclusivo di comunicazione

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di venerdì 5 luglio 2024) Une partecipato per rendere più accessibile il servizio di Radiologia dell’Ospedale di Cento anche a bambini e adulti con difficoltà cognitive. È l’obiettivo deldi “Aumentativa Alternativa” inaugurato ieri alla Radiologia dell’Ospedale di Cento. IlCAA (Aumentativa Alternativa) - realizzato dalla Radiologia e Neuropsichiatria Infantile dell’azienda Usl di Ferrara in collaborazione con l’Associazione di volontariato “Il Volo” - nasce due anni fa dal desiderio di Manuela Palmieri, madre di una ragazza di 17 anni con sindrome dello spettro autistico, alla quale i professionisti della Radiologia di Cento eseguirono una RMN con più segmenti. La madre della ragazza rimase particolarmente colpita vedendo il tanto tempo che gli operatori impiegarono per spiegare alla ragazza la modalità di esecuzione dell’esame, così da tranquillizzarla ed ottenere la migliore compliance (adesione alla terapia) possibile nella corretta esecuzione dell’esame.