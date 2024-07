Terranuova Traiana Partenze e conferme

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di venerdì 5 luglio 2024) Arezzo, 05 luglio 2024 – L'Asdha ufficializzato i giocatori che non faranno più parte della rosa della prima squadra nel prossimo campionato nazionale di Serie D e calciatori confermati. Lasceranno il club biancorosso i portieri Lorenzo Antonielli (2003) e Giona Fedele (1993); i difensori Alessandro Arnetoli (2003) e Lorenzo Neri (2001) e gli attaccanti Pietro Ceppodomo (2003), Juan Francisco Lopez Ortiz (1993) e Irisjan Taflaj (1994). La società ha voluto ringraziarli per l'impegno profuso, i sacrifici fatti e i risultati ottenuti . Continueranno invece a far parte della rosa della prima squadra i difensori Alessandro Bega (classe 1994), Tommaso Cappelli (2004), Alessandro Petrioli (2003), Andrea Saitta (1992), Tommaso Senzamici (2004); i centrocampisti Jacopo Cioce (1999), Leonardo Mannella (1999), Andrea Massai (1999), Mattia Privitera (1994); gli attaccanti Alberto Marini (1999), Alessio Sacconi (1993), Filippo Viganò (2004).