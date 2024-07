Superman | un nuovo video dal set suggerisce importanti indiscrezioni sulla trama

Leggi tutta la notizia su cinefilos

(Di venerdì 5 luglio 2024): undal setIl film di James Gunn supotrebbe riservare un grande colpo di scena per l’eroe di David Corenswet. Undal set sembra mostrarementre si allontana da una folla di cittadini di Metropolis. La particolarità delè il comportamento della folla, che ha portato alcuni a teorizzare che questi civili siano in realtà spaventati dall’eroe, il che sarebbe un grande colpo di scena dato che quanto precedentemente visto ha mostrato l’Uomo d’Acciaio come un amato guardiano della città. Sebbene sia difficile capire cosa stia accadendo neldel set di, questo potrebbe essere collegato a un altro punto dellache è stato rivelato in alcune nuove immagini emerse online.