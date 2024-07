Stromboli ulteriore intensificazione attività eruttiva | l’impressionante video del drone

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

Si è nuovamente intensificata in modo molto significativo l'in atto a. Il vulcano è avvolto da una nuova grande nube di cenere vulcanica, come mostrano le immagini dalgirate giovedì. Da una bocca posta a circa 700 metri sul livello del mare, fuoriesce un nuovo flusso lavico sul versante della Sciara del Fuoco. Il fenomeno produce la formazione di flussi piroclastici ed il rotolamento di materiale lavico lungo la stessa e fino alla linea di costa. La colonnaraggiunge l'altezza di circa 2.000 metri, come riporta l'Osservatorio Etneo dell'INGV.