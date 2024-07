Shock in Valle Caudina violenza sessuale aggravata e continuata | due arresti

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di venerdì 5 luglio 2024) Tempo di lettura: < 1 minutoI Carabinieri del Comando Provinciale di Avellino hanno tratto in arresto un 58enne e la figlia 25enne, entrambi di Cervinara, destinatari di un ordine di carcerazione emesso dalla Procura Generale della Repubblica presso la Corte di Appello di Napoli per il reato di “”. I fatti, commessi a Cervinara tra il 2018 e il 2019, sono stati accertati a seguito di attività d’indagine svolta dai Carabinieri del Nucleo Investigativo del Reparto Operativo di Avellinoe coordinata dalla Procura della Repubblica irpina. L’uomo, in accordo con la figlia, avrebbe abusato sessualmente e in maniera ripetuta di due minori all’interno della propria abitazione. Dopo le formalità di rito, i due arrestati sono stati affidati a personale della Polizia Penitenziaria per essere tradotti in carcere.