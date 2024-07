Ristorante chiuso per i novelli sposi | la brutta sorpresa di matrimonio a La Spezia

Leggi tutta la notizia su gamberorosso

(Di venerdì 5 luglio 2024) Una cerimonia civile e poi un bel pranzo con vista sul Golfo di La. Il piano era perfetto, ma qualcosa è andato storto: il locale era, nonostante la prenotazione in anticipo. Unaper i neo-ni che, dopo tante chiamate, hanno trovato un’alternativa.per le nozze Come riportato da La Nazione, dopo la cerimonia al municipio, Leopoldo e Sara si sono presentati di fronte la porta delinsieme ai loro 14 ospiti. Inizialmente hanno pensato si trattasse di un malinteso, forse il cuoco era intento a preparare unao ultimare gli ultimi dettagli e invece le sedie erano sistemate sui tavoli e le luci spente. Il locale era veramente. Non c’è stato tempo per farsi prendere dal panico: insieme agli invitati, ihanno cominciato a chiamare ognidella zona.