Perché Sinner rischia anche oggi il rinvio a domani? La situazione a Wimbledon e programma in netto ritardo

(Di venerdì 5 luglio 2024) Siamo alle solite.Jannikè sul filo del rasoio, con il numero 1 al mondo che potrebbe venir costretto a veder ‘svanire’ il suo giorno di riposo nel caso di successo contro Miomir Kecmanovic nel torneo di. Il match tra il numero 1 al mondo ed il serbo è il terzo delsul campo centrale come terzo ed ultimo match, con iliniziato alle 14.30 italiane con il match tra Carlos Alcaraz e Frances Tiafoe e la partita successiva che vede di fronte Maria Sakkari ed Emma Raducanu per il torneo femminile. Il problema arriva con il fatto che il match tra l’iberico e lo statunitense non è ancora chiuso. I due hanno appena cominciato il quinto e decisivo set, con una battaglia che sta durando da oltre tre ore e mezza.