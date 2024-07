Ora il quadro delle panchine in B è completo

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di venerdì 5 luglio 2024) Si completa ilin serie B. Definite pure le tre su 20 che mancavano all’appello, quali quelle di Pisa, Salernitana e Catanzaro. Mai come quest’anno si è dovuto attendere così tanto, i colpi di scena sono stati ripetuti e molto è dipeso anche dal fatto che in diverse squadre è cambiato pure il direttore sportivo. Unufficiale che arriva proprio un attimo prima dell’inizio della stagione, alcune formazioni infatti già nel fine settimana iniziano la preparazione. Sono dieci i tecnici confermati rispetto a quelli che hanno terminato la scorsa stagione. Non sono mancati due ribaltamenti importanti a Salerno e Cesena dove Sottil e D’Aversa hanno fatto marcia indietro dopo avere trovato l’accordo con i club. A Salerno, Andrea Sottil aveva addirittura già firmato ma ha preferito dimettersi quando gli è stato comunicato che i programmi sarebbero stati ridimensionati rispetto a quanto annunciato.