Nuova immagine da Captain America | Brave New World

(Di venerdì 5 luglio 2024) Nel giorno che celebra l’indipendenzana, i Marvel Studios hanno diffuso in rete una foto esclusiva daNew. La foto in questione, diffusa attraverso i canali social ufficiali, mostra Sam Wilson (Anthony Mackie) in bella posa mentre indossa il nuovo costume dacon tanto di iconico scudo a seguito. L’chiaramente celebra il 4 luglio, ma dà ai fan il più caloroso dei saluti, ossia “see you soon” (arrivederci). “Happy Birthday! Have a great 4th, see you soon” #– @AnthonyMackie via IG pic.twitter.com/Aax1TgEv2O— Marvel Studios (@MarvelStudios) July 4, 2024 Foto a parte, nel nostro ultimo aggiornamento daNewabbiamo confermato l’ingaggio in un ruolo misterioso del famoso attore Giancarlo Esposito, ma anche che la produzione era entrata in una fase classica di re-shoot.