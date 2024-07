Notte viola 2024 a Bologna il programma della festa a Borgo Panigale

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di venerdì 5 luglio 2024), 5 luglio– Musica, cibo, spettacoli e divertimento. Ritorna al quartiere-Reno la. Domani, sabato 6 luglio a partire dalle 18, la via Emilia Ponente si vestirà aper ospitare questa grande manizione. Per l’occasione verrà pedonalizzato tutto il tratto che va da via Battindarno a Ponte Lungo. PRESENTAZIONEIlLacoinvolge tutto il quartiere dal pomeriggio con un ampio: musica, danze e ben 70 tra negozi e stand gastronomici pronti ad accogliere tutti i cittadini. Con l’ultima edizione svolta nel 2019, ultima causa Covid-19, per sabato gli organizzatori si aspettano circa 25.000 presenze. “Un evento importante per molti motivi, in primis manda un chiaro segnale di ripresa post pandemia, in più offre la possibilità di rilanciare tutte quelle attività “colpite” dai cantieri, in particolare quello su Ponte Lungo” dice Luisa Guidone, Assessora al Commercio.