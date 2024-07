Marina Fratus Nettuno Srl | I nostri prodotti per l’igiene delle mani dei lavoratori

Leggi tutta la notizia su bergamonews

(Di venerdì 5 luglio 2024) “La puliziaè fondamentale per la salute di tutti, non solo dei. È un gesto semplice ma essenziale per prevenire la diffusione di germi e batteri, specialmente in ambienti di lavoro dove si condividono spazi e strumenti”. È il messaggio di, amministratore delegato disrl e vicepresidente del gruppo chimici di Confindustria Bergamo. L’azienda di Castelli Calepio è leader nella produzione di lavacosmetici professionali e, oltre alla sede principale, ha una sede logistica sempre in provincia, a Chiuduno, più una distributiva a Madrid, in Spagna. Oltre che nella penisola berica, la società esporta anche in 54 paesi in tutto il mondo, con una forte presenza in Europa, Medio Oriente, Asia, Australia e Canada.