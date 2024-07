Juventus ufficiale l’arrivo di Di Gregorio dal Monza

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di venerdì 5 luglio 2024) Laha annunciatodi Michele Didal. Come si legge nel comunicatodiffuso dai bianconeri, il portiere arriva con la formula del prestito oneroso da 4,5 milioni di euro con l’obbligo di riscatto, soggetto al raggiungimento di determinati risultati sportivi, fissato a 13,5 milioni di euro pagabili in tre esercizi, oltre a oneri accessori pari a 0,8 milioni di euro che potranno salire fino a 2 milioni. “Stante l’elevata probabilità del verificarsi delle condizioni”, precisa la, l’operazione “risulta qualificabile come acquisizione a titolo definitivo già a decorrere dalla data odierna per un importo complessivo pari a 18 milioni di euro”.di DidalSportFace.