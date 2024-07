Il Ravenna di Cipriani | Sì siamo ambiziosi Braida | La città merita altri palcoscenici

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di venerdì 5 luglio 2024), 5 giugno 2024 – “Questo è solo l’inizio di un cammino che ci vedrà crescere, innovare costantemente, sfruttando tutte le potenzialità internazionali del gruppo”. Salvo sporadiche eccezioni, peraltro datate, era da decenni che il cuore dello sport cittadino non batteva così forte. Ci ha pensato Ignazioche, ieri mattina, ha presentato a palazzo Merlato, la propria ‘squadra’ e il progetto calcistico che ci sta dietro. Non ha nominato la prima lettera dell’alfabeto, come invece aveva fatto con un comunicato un paio di settimane fa, ma il concetto è passato ugualmente. Ilè in serie D, e ci vuole restare per pochissimo tempo. L’entusiasmo composto di tifosi e sportivi, ha ‘raccontato’ le ferite di una piazza che, forse, non avrà una tradizione di grandissimi risultati, ma che non è mai scesa a compromessi, né a scorciatoie per evitare il fango delle categorie dilettantistiche.