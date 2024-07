Golf Ferguson vola via dopo il secondo giro del BMW International Open Super rimonta di Manassero

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di venerdì 5 luglio 2024) Ewenprova la fuga al BMW2024. Lo scozzese, con uno stellarein -8, si issa ad un totale di -13 prendendosi così la testa della classifica del torneo teutonico aldi boa, con due colpi di margine sul primo degli inseguitori. Già vincitore due volte in carriera sul DP World Tour, il ventisettenne mette in campo una giornata spettacolare: otto birdie, un eagle e il ‘lusso’ di potersi permettere anche un doppio bogey. Nell’ultimo torneo dell’European Swing lo scozzese parte nella mattina presto, trova quattro birdie nelle prime sei buche prima di finire in acqua con il ferro al green al par 4 della sedici e lasciarci due colpi. La reazione non si fa attendere, con l’eagle al par 5 della 18 grazie ad uncolpo straordinario.