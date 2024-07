Giorgia Meloni al potere per altri 10 anni | Schlein e pugni chiusi Casini tombale

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di venerdì 5 luglio 2024) L'ammucchiata anti-Le Pen? Può funzionare in Francia (forse), ma non in Italia dove meccanismi politici e situazione polita sono ben diverse. Ellyè tentata dal replicare l'alleanza elettorale forzata della sinistra, che ha portato alla nascita del Nuovo Fronte Popolare e che ora al ballottaggio si è di fatto unita al presidente Macron, unicamente per impedire a Marine, Jordan Bardella e al Rassemblement National di ottenere la maggioranza assoluta dei seggi all'Assemblea nazionale. Ma a metterla in guardia, in una succosa intervista a Repubblica, è Pier Ferdinando: "Senza l'inclusione di un'area moderata convincente nel centrosinistra non si vince". "Il bipolarismo rende inutile il centro autonomo, mentre non lo è affatto se si ragiona in termini di coalizione", sottolinea l'ex presidente della Camera, "l'ultimo dei democristiani" eletto in Senato proprio tra le fila del Pd, da indipendente.