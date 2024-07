Gioielli d’Italia | Trulli viaggio nel cuore della Puglia fiabesca

Leggi tutta la notizia su nonewsmagazine

(Di venerdì 5 luglio 2024) NelValle d’Itria, in, sorge Alberobello, un borgo incantato che sembra uscito dalle pagine di un libro di fiabe. Questa cittadina, patrimonio UNESCO dal 1996, è celebre in tutto il mondo per i suoi, le caratteristiche costruzioni in pietra a secco con il tetto a forma di cono. Passeggiando per le strade di Alberobello, si ha l’impressione di essere catapultati in un’altra epoca, dove il tempo sembra essersi fermato. Idi Alberobello, con la loro architettura unica, raccontano una storia millenaria di ingegno e adattamento. Queste abitazioni, originariamente costruite come riparo temporaneo per i contadini, sono diventate nel corso dei secoli il simbolo di un’intera regione. La tecnica di costruzione, tramandata di generazione in generazione, prevede l’uso di pietre calcaree locali sovrapposte senza l’utilizzo di malta, creando strutture sorprendentemente resistenti e termicamente efficienti.