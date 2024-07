Geppi Cucciari carica a pallettoni lancia una serie di frecciatine durante il Premio Strega

Leggi tutta la notizia su biccy

(Di venerdì 5 luglio 2024)ieri sera ha condotto ilin compagnia di Pino Strabioli al Museo Nazionale Etrusco di Villa Giulia a Roma. Un evento trasmesso in diretta su Rai3 e per sottolineare di essere in diretta la conduttrice hato la sua prima frecciatina rivolta al ministro Sangiuliano, che in occasione del Taobuk è stato fischiato. “Applaudite per favore perché siamo in diretta e non si possono coprire i fischi! Applaudite! Applaudite moltissimo!“.ha tirato una frecciatina alla Rai e all’amicizia fra Pino Insegno e Giorgia Meloni anche quando ha annunciato il suo compagno di viaggio, Pino Strabioli. “È arrivata questa proposta: ci mettiamo Pino. Io ho detto: va bene, se ti chiami Pino in Rai va sempre bene“.