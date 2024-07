Ecco ’Colline a vapore’ | un mese ricco di eventi

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di venerdì 5 luglio 2024) E’ stato presentato ieri nelle sale dell’Unione dei comuni a Spinetoli il progetto: ‘Colline a. La responsabile dei servizi sociali dell’Unione Chiara Buondi ha illustrare la manifestazione. "Una manifestazione che si colloca a cavallo tra cultura, socialità e turismo. Sono sette nell’edizione 2024 le giornate di iniziativa che abbracceranno altrettanti splendidi borghi iscritti nel paesaggio collinare della Vallata". "Colline a vapore è evocativo – ha dichiarato Marco Renzi – è un invito a visitare questi luoghi, a conoscerli, per scoprire il piacere delle loro vie e piazze, delle tipicità gastronomiche, con uno sguardo libero dalla fretta a cui spesso la vita quotidiana ci costringe. Si tratta di un programma sviluppato dall’Unione dei Comuni della Vallata del Tronto nell’ambito del festival interregionale e internazionale del teatro per ragazzi e famiglie denominato ‘Marameo Festival’, che nasce nel 2016 come progetto interregionale, alla sua ottava edizione.