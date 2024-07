Affari viola è l’ora delle scelte Vranckx nel mezzo e Bijol dietro Sono due i nomi forti in agenda E in attacco piace sempre Lucca

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di venerdì 5 luglio 2024) Fare presto e bene spesso non vanno d’accordo. Lo sa Daniele Pradè, che in questi giorni di inizio luglio sta provando a stringere il cerchio per consegnare a Palladino altri rinforzi per la primissima fase della stagione. Difficile però che arrivi qualcuno entro lunedì, quando l’unico volto nuovo (a fronte dei sette addii) sarà quello di Moise Kean. L’attaccante nelle prossime ore dovrà svolgere le visite mediche e firmare il contratto con la Fiorentina. Poi si metterà a disposizione di Palladino. Rinforzi, dicevamo, che in primis dovranno arrivare a centrocampo. Lì dove il nome diin cima alla lista. Corteggiamento lungo un anno, ma la Fiorentina non vuole spendere i 12 milioni che chiede il Wolfsburg. Di contro c’è il mediano belga che spinge per tornare in Italia.