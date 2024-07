Wimbledon 2024 Berrettini | Il derby con Sinner una partita che ricorderò tra 20 anni

Leggi tutta la notizia su ilfaroonline

(Di giovedì 4 luglio 2024) Londra – Unstorico al secondo turno, quello tra J(poi vinto da quest’ultimo – leggi qui) e Matteoal Torneo di. Il tennista romano, come riporta l’Ansa, dice a margine del match: “Sentivo il peso della storia di questae questo mi rende orgoglioso. E’ una di quelle partite chetra 20”. E’ un po’ delusodalla sconfitta avuta, ma soddisfatto del livello di tennis espresso. “Ad un certo punto ho sentito il pubblico impazzito e mi sono venuti i brividi – racconta – Queste emozioni non hanno eguali, soprattutto ripensando ai momenti in cui non riuscivo neanche a seguire i risultati. Mi sono divertito, mi sentivo fiero di essere lì, di lottare a testa alta contro il numero 1 del mondo, sul campo dicon milioni di persone che ci guardavano”.