Vomero Giardini Amoretti nel degrado a 8 mesi dall’inaugurazione

(Di giovedì 4 luglio 2024) Tempo di lettura: 2 minutiEra l’ottobre scorso, c’erano la parata di autorità del Comune, la fanfara, gli alunni delle scuole. Ma ad 8, ils’è già impadronito dei“Antonio”, in piazza Quattro Giornate al. Rifiuti sparsi nelle aiuole ed erbacce sono lo scenario. È in abbandono lo spazio intitolato all’ultimo partigiano delle Quattro Giornate di Napoli. “Se fosse ancora vivo, di sicuro avrebbe fatto un appello alla ‘resistenza per impedire ilcrescente'” afferma il Comitato San Martino, denunciando lo scempio. A resistere sono invece ancora pochi anziani, intenti a giocare a carte, e alcuni ragazzini. C’è pure qualche cane a passeggio. Anche se l’area a loro destinata “non è più tale ma una striscia di terreno con recinzione”, precisa il comitato.