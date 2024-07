Veicoli elettrici | rischio di incendio 20 volte inferiore rispetto ai motori termici

Leggi tutta la notizia su pantareinews

(Di giovedì 4 luglio 2024) Isalveranno il mondo? No. Contribuiranno a farlo? Assolutamente si! Ma la domanda che molti si pongono è: quanto sono pericolose le auto elettriche? È vero che sono più aincendiaicon? Uno studio commissionato dal Ministero della Difesa australiano sulle EV dal 2010 al 2023 può chiarire ogni dubbio e rispondere finalmente a questa domanda tanto importante per la sicurezza di tutti. Iche impatto hanno sull’ambientealle auto a combustione?, quanto c’è di vero? La sicurezza deiin generale e deiin particolare è una priorità per i consumatori e l’industria automobilistica. Uno studio condotto da EV FireSafe ha scoperto che circa lo 0,0012% delle auto elettriche per passeggeri ha preso fuoco dal 2010 al 2023, dunque ha rivelato che ihanno undisignificativamenteaia benzina e diesel.