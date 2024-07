Vanessa Incontrada i dettagli sulla nuova fiction Tutto quello che ho

Leggi tutta la notizia su velvetmag

(Di giovedì 4 luglio 2024) Mediaset torna a puntaremente su, che sarà la protagonista dellache ho. Svestiti i panni di Fosca Innocenti, di cui non si farà più la terza stagione, l’attrice e conduttrice si calerà nei panni di un’avvocatessa di nome Lavinia. Di seguito, ecco i primitrapelati. Nel corso del mese di luglio si terrà l’evento di presentazione dei palinsesti televisivi per la stagione 2024-2025. In attesa dell’ufficializzazione dellaprogrammazione, sono trapelati già i primi titoli, tra quali spicca lache ho, con protagonista. A distanza di oltre un anno dall’uscita della seconda stagione di Fosca Innocenti, l’attrice e conduttrice ha fatto di recente ritorno sul set, questa volta nei panni di un’avvocatessa.