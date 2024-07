Termini – Nuovi controlli | 4 denunce e 11 sanzioni

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di giovedì 4 luglio 2024) I Carabinieri della Compagnia Roma Centro e quelli del Gruppo di Roma, con il supporto dei Carabinieri del Nucleo Cinofili di Santa Maria di Galeria, hanno effettuato un servizio straordinario di controllo ad “Alto Impatto”, mirato al contrasto di ogni forma di illegalità e degrado, in tutta l’area della Stazione ferroviaria, tra via Cernaia, piazza Indipendenza, via Bachelet, via Varese, via del Castro Pretorio, viale Pretoriano, piazzale Sisto V, piazza di Porta S. Lorenzo, via di San Bibbiana, via Giolitti, piazza dei Cinquecento, viale Einaudi e zone limitrofe. Nella circostanza, i Carabinieri del Nucleo Scalohanno denunciato due 18enni stranieri, entrambi senza fissa dimora, sorpresi subito dopo essersi impossessati di una confezione di profumo, da un’attività commerciale presente all’interno del forum della Stazione ferroviaria.