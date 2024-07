Spal meritavo un trattamento migliore Di Carlo | Congedato solo con un messaggio

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di giovedì 4 luglio 2024) Mimmo Dici ha sperato fino all’ultimo, anche quando tutti gli indizi portavano a un cambio di rotta anche sulla panchina. Del resto, alla fine del campionato la sua conferma sembrava scontata, tanto che si parlava del tecnico di Cassino come dell’unico punto fermo da cui ripartire. La situazione invece si è sviluppata in maniera completamente diversa, col presidente Joe Tacopina che ha deciso di attuare una rivoluzione che ha coinvolto anche Di. "Prima di arrivare a Ferrara mi dicevano che avrei lavorato con un presidente abituato a cambiare sempre tutto, ma sinceramente non pensavo fino a questo punto – confessa l’allenatore ciociaro con l’amaro in bocca –. Dopo la fine del campionato, per 50 giorni non ho sentito nessuno: a iscrizione avvenuta, mi aspettavo una chiamata che non è arrivata: è un grande rammarico lasciare la, perché dopo aver ridato entusiasmo e credibilità alla squadra con 28 punti in 14 partite, ci tenevo a continuare il percorso e finire il lavoro iniziato, ma la società ha deciso diversamente".