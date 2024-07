San Cristoforo sequestrate tre stalle abusive e quattro cavalli utilizzati per le corse clandestine

Leggi tutta la notizia su dayitalianews

(Di giovedì 4 luglio 2024) Ieri, gli agenti della questura di Catania hanno eseguito ulteriori verifiche nel quartiere San. Tra i controlli effettuati dai poliziotti ci sono quelli finalizzati ad accertare e verificare la presenza di animali abusivamente allevati nella zona urbana. Gli agenti hanno concentrato la loro azione in un dedalo di vie del quartiere dove, inizialmente hanno, cinturato la zona in cui si riteneva potessero svolgersi attività illecite e, successivamente, hanno dato il via a diverse verifiche, con il supporto di personale veterinario dell’Asp, allo scopo di accertare la presenza di. L’azione ha consentito di scoprire l’esistenza di tre, sottoposte a sequestro, in quanto si è accertato essere completamente