Quanti soldi è costata Alitalia ai contribuenti prima dell’accordo Ita-Lufthansa

(Di giovedì 4 luglio 2024) La saga finanziaria di, che ha gravato pesantemente sul bilancio dello Stato italiano per decenni, giunge a una svolta significativa con l’annuncioimminente tra Ita Airways e. Dopo un lungo periodo di negoziati, la Commissione Europea ha finalmente dato il via libera per consentire alla compagnia aerea tedesca di acquisire una quota del 41% di Ita Airways, attualmente completamente in mano pubblica. Quanto èaiitalianiha assorbito una cifra impressionante di denaro pubblico nel corso degli anni. Il report più recente, pubblicato da Assoutenti il 27 marzo 2023, rivela che iitaliani hanno sostenuto un costo totale di circa 13,4 miliardi di euro per mantenere operativa la compagnia di bandiera attraverso decenni di crisi finanziaria.