Pirateria in Italia oltre 2 miliardi di euro in fumo A rischio 11 000 posti di lavoro

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di giovedì 4 luglio 2024) Roma, 4 giugno 2024 – Lainè in calo, ma i numeri di chi vede film ed eventi sportivi online in maniera illegale è ancora decisamente alto. È questo il dato principale che emerge dalla nuova ricerca Fapav-Ipsos sullainpresentata a Roma a fine giugno 2024. Concept of turning on or off TV, thumb is above red button Entrando più nello specifico, il 39 per cento deglini in età adulta ha commesso almeno un atto dinel corso dell’ultimo anno, per un totale di attività illecite pari a 319 milioni. Il dato, come detto, è in calo rispetto agli scorsi anni (meno 7,5 per cento sul 2022 e meno 52 per cento sul 2016), ma resta comunque ancora troppo alto il numero di chi effettua atti di