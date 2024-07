Per festeggiare questo anniversario i due hanno pubblicato una foto dove indossano gli stessi abiti di 25 anni fa Ultra purple

Leggi tutta la notizia su iodonna

(Di giovedì 4 luglio 2024) Oggi, giovedì 4 luglio, Victoria Beckham e David Beckham festeggiano le loro nozze d’argento. Per l’occasione, i duedeciso di rispolverare il loro look iconico del loro matrimonio di 25fa. Facendo letteralmente impazzire i fan provenienti da tutte le parti del mondo. Victoria Beckham riunisce le Spice Girls per i suoi 50. E David riprende tutto X Leggi anche › David Beckham a Wimbeldon con il taglio “crew-cut”, elogio all’eleganza maschile › David Beckham a Wimbledon con mamma Sandra: il look è da 10 e lode I Beckham in viola per il loro 25esimoLa loro è una coppia che ha sempre lasciato il segno.